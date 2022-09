Disneyland Paris: due concept sull’area tematica di Frozen e una nuova attrazione dedicata a Rapunzel

In occasione della D23 la Disney ha confermato che la prossima area tematica che aprirà i battenti a Disneyland Paris sarà quella ispirata a Frozen.

Su Facebook sono approdati due concept. Uno lo avevamo già visionato in passato, mentre l’altro rivela che tra le aggiunte in atto ai Walt Disney Studios ci sarà anche un’attrazione per famiglie ispirata a Rapunzel – L’intreccio della torre.

Potete vedere i concept qua sotto:

Riguardo l’area di Frozen ecco il comunicato stampa ufficiale:

Nel corso dei prossimi anni, gli ospiti potranno vivere ancora più avventure Frozen con una nuova area tematica dedicata alla storia di Anna, Elsa, Olaf e i loro amici, come parte del piano pluriennale di espansione del Parco Walt Disney Studios. La montagna innevata di Arendelle svetterà di fronte a un magnifico lago, con un’attrazione che porterà gli ospiti nel cuore del Regno. L’area comprenderà inoltre incontri con i Personaggi, un nuovo ristorante e un negozio a tema.

