La Disney ha proposto al consiglio comunale di Anaheim un investimento di 1,9 miliardi di dollari su Disneyland Resort nel corso del prossimo decennio, fornendo alla città “milioni di dollari” per immobili e parcheggi.

La proposta si chiama DisneylandForward e necessita ancora di diversi passaggi prima di diventare effettiva. I dettagli non sono noti, ma a linee generali la compagnia dovrebbe avere la flessibilità di scegliere dove costruire nuove aree per i parchi a tema, alberghi e ristoranti.

In cambio della concessione, la Disney garantirebbe alla città 30 milioni di dollari per il contributo ad alloggi a prezzi accessibili e 8 milioni di dollari per parcheggi e interventi stradali.

“Abbiamo ascoltato il governo di Anaheim e abbiamo lavorato sodo per intervenire su cos’è importante per la città” ha commentato Ken Potrock, presidente di Disneyland Resort. “Siamo fieri che DisneylandForward fornirà tanti benefici di rilievo direttamente ai residenti di Anaheim”.

Il consiglio voterà per la proposta entro la primavera.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

Fonte

Classifiche consigliate