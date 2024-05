Qualche mese fa, la Disney ha proposto al consiglio comunale di Anaheim un investimento di 1,9 miliardi di dollari su Disneyland Resort nel corso del prossimo decennio, fornendo alla città “milioni di dollari” per immobili e parcheggi.

La proposta, DisneylandForward, è stata approvata all’unanimità dal consiglio.

DisneylandForward prevede che la compagnia abbia la flessibilità di scegliere dove costruire nuove aree per i parchi a tema, alberghi e ristoranti. In cambio della concessione, la Disney si impegna a garantire alla città 30 milioni di dollari per il contributo ad alloggi a prezzi accessibili e 8 milioni di dollari per parcheggi e interventi stradali.

Ecco alcuni concept inclusi nel piano che mostrano alcuni potenziali sviluppi a ovest dei parchi nei pressi del Disneyland Hotel e a sud est di California Adventure: aree che al momento sono adibite al parcheggio.

Sulla base di ciò che verrà costruito, la città di Anaheim vedrà un aumento degli introiti annuali da partire da 15 fino a 244 milioni di dollari.

