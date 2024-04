In occasione della riunione con gli azionisti di mercoledì, la Disney ha mostrato un sguardo alla nuova area a tema Avatar proposta per Disneyland California.

Si tratta di un’area che ricorda, per ovvi motivi, Pandora: The World of Avatar di Disney World, che ha aperto nel 2017.

“Siamo stati felicissimi di svelare un’illustrazione di ispirazione sviluppata per una possibile nuova esperienza di Avatar a Disneyland Resort” ha commentato Josh D’Amaro, presidente di Disney Parks, Experiences and Products. “Siamo emozionati per le storie che i nostri visitatori potrebbero vivere […] dopo l’approvazione di DisneylandForward“.

DisneylandForward è una proposta con cui la compagnia ha proposto al consiglio comunale di Anaheim un investimento di 1,9 miliardi di dollari su Disneyland Resort nel corso del prossimo decennio, fornendo alla città “milioni di dollari” per immobili e parcheggi. I dettagli non sono noti, ma a linee generali la compagnia dovrebbe avere la flessibilità di scegliere dove costruire nuove aree per i parchi a tema, alberghi e ristoranti.

A linee generali la compagnia dovrebbe avere la flessibilità di scegliere dove costruire nuove aree per i parchi a tema, alberghi e ristoranti. In cambio della concessione, la Disney garantirebbe alla città 30 milioni di dollari per il contributo ad alloggi a prezzi accessibili e 8 milioni di dollari per parcheggi e interventi stradali.

“Tutto questo è solo l’inizio” ha aggiunto D’Amaro. “Ci sono ancora tante storie pronte a essere esplorate“.

In occasione dell’incontro con gli azionisti, il capo della Disney Bob Iger è stato invece invitato a spiegare perché la compagnia non si sia fatta trovare pronta visti i piani dei concorrenti di Orlando, con l’Epic Universe di NBC Universal, che aprirà i battenti nel 2025.

“Perché la Disney non ha preparato nulla o messo altro in cantiere a parte una manciata di attrazioni per il 2025 a Walt Disney World?” ha chiesto un azionista.

“Grazie per la sua domanda, ma non potrebbe essere più lontano dalla verità. Siamo al corrente dei piani della Universal da più di un decennio” ha ribattuto Iger, sostenendo di esser stato a conoscenza del progetto della Universal con almeno 5 anni di anticipo rispetto all’annuncio ufficiale del 2019. “Abbiamo un approccio sofisticato all’analisi dei bisogni delle nostre imprese e dell’impiego strategico del nostro capitale“.

