Uscito nel 2014 e basato sul romanzo di Veronica Roth, Divergent è stato un discreto successo, lanciando la carriera di Shailene Woodley. Seguito nel 2015 da Insurgent, il terzo romanzo, Allegiant, era stato pensato per essere diviso in due parti nell’adattamento cinematografico. Cosa che, in quel periodo, andava alquanto di moda (si veda il caso Hunger Games). La prima parte dell’ultimo capitolo fu però un flop e si decise dunque di non concludere la saga.

La scrittrice Veronica Roth ha parlato proprio della mancata conclusione in una recente intervista con People.

Dividere le cose in due era di gran moda a quei tempi. Per questo era stata presa quella decisione. Ma a quel punto, penso di essermi sempre sentita in pace perché sapevo che i film stavano prendendo una strada diversa dai libri e se cambi la preparazione cambi il finale. Quindi sentivo a quel punto che… Sentivo che il terzo film, non so, ci sono un sacco di cose di cui potremmo parlare al riguardo.

Continua dicendo di sentire in fondo che la saga è completa:

Mi sembra completa, relativamente parlando. Anche perché, cosa vuol dire ormai a questo punto?

Anche i tentativi di portare in vita una serie tv basata sui romanzi sembrano non aver avuto successo quindi, per ora, i fan continuano a restare senza un vero finale.

