Uscito nel 2019, Doctor Sleep riscosse critiche tendenzialmente positive, ma fu un insuccesso al box office. Basato sul romanzo omonimo di Stephen King, il film, diretto da Mike Flanagan, è il sequel di Shining e vede come protagonista Ewan McGregor nei panni di un Danny Torrance adulto e con problemi d’alcolismo.

Durante un’intervista con ScreenRant Jocelin Donahue, Andrea nel film, racconta cosa sa dei piani di un possibile sequel di Doctor Sleep. In particolare di cosa lei e il regista hanno discusso prima dell’uscita del film nelle sale.

Aggiunge poi un altro personaggio che le piacerebbe vedere approfondito:

Penso che Kyleigh abbia fatto un lavoro eccezionale con il personaggio di Abra, e mi piacerebbe vederla continuare quella storia anche in futuro. La cosa gratificante è quando qualcosa rimane nel tempo, continua a essere apprezzato e le persone continuano a tornarci, o sentono parlare di esso; resta comunque disponibile per essere scoperto dalle persone. E non si sa mai, magari potrebbe trasformarsi in altri progetti futuri.