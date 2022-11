Doctor Sleep: Mike Flanagan su come il film lo abbia aiutato nel percorso di riabilitazione alcologica

Anche se l’adattamento cinematografico di Doctor Sleep non ha portato molta fortuna dal punto di vista commerciale a Mike Flanagan, lavorare al film basato sul romanzo di Stephen King è stata comunque un’esperienza importantissima per lui sotto un profilo anche più importante e personale.

Il filmmaker ha raccontato infatti che lavorare alla pellicola lo ha aiutato nel percorso di riabilitazione alcologica dandogli una decisa spinta sul percorso verso il raggiungimento della sobrietà.

Quando (Stephen King, ndr.) ha scritto Doctor Sleep era sobrio da qualche decennio. La storia di quel romanzo è la storia di un recupero. Qualcosa che anche Ewan conosceva bene e, per questo, era perfetto per il ruolo. Conosceva bene quel viaggio, come ci si sente. E non era neanche solo: svariati elementi del cast e della troupe di questo film avevano raggiunto la sobrietà. Praticamente tutti gli attori dei personaggi principali. All’epoca stavo ancora bevendo e, nonostante fosse diventata una questione problematica nella mia vita, non avevo fatto nulla di drastico per cercare di cambiare. Scrivo di dipendenza da un decennio. È un tema che percorre tutti i miei lavori, fin da Absentia. Solo che non riuscivo a capire che stavo scrivendo di me stesso e non riesco ancora a credere di aver impiegato così tanto tempo per capirlo.