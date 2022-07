Sono approdati in rete alcuni concept di Doctor Strange nel multiverso della follia ritraenti una scena tagliata dal film di Sam Raimi.

Come raccontato dal regista nel commento audio, nei piani iniziali era stata concepita una scena d’apertura alternativa ambientata subito dopo i fatti di WandaVision in cui Mordo combatteva contro Scarlet Witch, morendo per sua mano:

Lei lo uccideva e gli tagliava la testa, per poi porgerla a Strange più in avanti nel film.

È da alcuni giorni disponibile uno sguardo alla sequenza in questione grazie ad alcuni concept, come potete vedere a seguire:

Doctor Strange nel multiverso della follia è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 4 maggio 2022. Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

