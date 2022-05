Inuna delle scene più popolari è quella ambientata su Terra-838 in cui lo Stregone (non più) Supremo del Marvel Cinematic Universe si ritrova di fronte agli Illuminati.

In un’intervista rilasciata a Rolling Stone, lo sceneggiatore di Doctor Strange 2, Michael Waldron, ha parlato della peculiare fonte d’ispirazione per quel frangente: Aliens – Scontro Finale, la pellicola del 1896 diretta da James Cameron. Nello specifico, la pellicola di Cameron è “giunta in soccorso” nell’elaborazione della battaglia fra Scarlet Witch e i membri degli Illuminati.

Sì, è grandiosa. Probabilmente si tratta della mia scena preferita del film. Ma l’idea alla base non era nella prima stesura. Stavo scrivendo la prima versione dello script e mi sembrava che, detto molto terra terra, il film necessitasse di ubriacarsi un po’. Mi sembrava che fosse quello il punto in cui dovevamo trovare la follia nel multiverso. Non avevo idea: potevamo impiegare questi personaggi? Era possibile? Ma sapevo che con Sam Raimi, se lo avessimo fatto in quella data maniera, sarebbe stato straordinario. E così l’ho scritta.

Guardavo spesso Aliens mentre scrivevo perché, come tonalità, questo film è un thriller ed un lungo inseguimento. Adoro come Aliens impieghi così tanto tempo a spiegare quanto siano tosti i marine coloniali e poi… li vedi trucidati. E, a quel punto, cominci davvero a essere spaventato dagli Xenomorfi per tutto il resto del film. Ed era esattamente quello che volevo ottenere con Wanda alla fine della scena con gli Illuminati. Spero che Scarlet Witch vi abbia terrorizzati. È stato straordinario stare al cinema sentendo prima le risate e poi i sussulti e i gemiti. Le persone stavano davvero provando qualcosa con questo film ed è una cosa bella.