importa nell’Universo Marvel una serie di nuovi concetti, personaggi e ambientazioni ben note ai lettori di fumetti.

Nel corso della storia, dopo che il Darkhold viene distrutto, Wanda scopre che il volume era stato compilato grazie alle iscrizioni sulle mura del Monte Wundagore. Wanda si dirige lì con Wong e scopre presto che non si tratta di una tomba, ma un trono dedicato a Scarlet Witch.

Nato dalla mente di Stan Lee e Jack Kirby in Thor #134 nel 1966, Wundagore viene descritta come una montagna collegata a fonti magiche e cosmiche nonché dimora della Darque Hold, camera dove Chthon scrisse il Darkhold per la prima volta.

L’ambientazione è nota per due motivi principali: è la base delle operazioni dell’Alto Rivoluzionario (che il caso? vuole che appaia in Guardiani della Galassia 3), dove conduce i suoi esperimenti. Ma non è tutto: questo è anche il luogo di nascita di Wanda Maximoff e suo fratello, dopo che la loro madre trova rifugio nel castello del’Alto Rivoluzionario.

