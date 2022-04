Giusto ieri si parlava di– il cui titolo integrale è– e di come i Marvel Studios e la Disney, per preservare il più possibile l’effetto sorpresa, abbiano deciso di non mostrare integralmente la pellicola alla stampa prima della premiere a Los Angeles prevista per il prossimo 2 maggio.

In buona sostanza, come già accaduto per altre pellicole del Marvel Cinematic Universe, le interviste di Doctor Strange 2 che verranno fatte prima della release della pellicola saranno basate sulla proiezione di una selezione di scene prive degli snodi narrativi principali e di maggior effetto.

A gettare altra benzina sul fuoco delle aspettative del fandom, ci pensa ora l’indiscrezione diffusa (via The Direct) da John Campea, ex membro della redazione di Collider che, lo scorso novembre, aveva fatto parlare di sé per aver diffuso su Twitter degli scatti decisamente spoilerosi di Spider-Man: No Way Home, quelli che confermavano la presenza di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Charlie Cox.

Campea scrive:

Ieri ho ricevuto una e-mail. Non posso rivelare il mittente, ma di base mi è stato detto questo “Non faranno vedere Doctor Strange 2 neanche alla CinemaCon”. Mi dispiace dovervelo dire, ma è certo che alla CinemaCon non faranno vedere il film. Nella mail c’era anche scritto che “C’è più segretezza per questo film che per bla bla bla”, ma il punto chiave era questo “Ci saranno più sorprese che in Infinity War, Endgame e Spider-Man: No Way Home messi insieme”.

Doctor Strange 2 sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 4 maggio, mentre in quelle americane dal 6 maggio.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio con Benedict Cumberbatch diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

