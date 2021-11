In una lunga intervista per Esquire , Benedict Cumberbatch ha parlato di, il sequel del film di Scott Derrickson che sarà nei cinema l’anno prossimo, questa volta conalla regia.

“Assolutamente” ha detto l’attore in merito alla possibilità di essere nervoso. “Ho il terrore da secondo album con questo film, com’è giusto che sia, perché il primo è stato un successo grandioso e [Stephen Strange] è diventato un personaggio amato“.

Ha poi aggiunto:

La Marvel è molto brava a superare le aspettative, quando sono basse. È sempre più difficile superarle quando sono già alte.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022 e poi al 6 maggio 2022. Le riprese si sono tenute anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del lungometraggio.

