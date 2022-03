La Marvel ha annunciato che mancano 50 giorni dall’uscita di, il film di Sam Raimi conancora una volta nei panni di Stephen Strange.

In Italia dovremo attendere anche meno visto che la data d’uscita è stata fissata al 4 maggio. Come abbiamo visto, le riprese aggiuntive sono ancora in corso e questo è un aspetto che è stato toccato dall’attore protagonista in un’intervista con Deadline:

È stata dura, voglio essere onesto. Si è trattato di un viaggio intenso lavorare a questo film, ma non in senso negativo, è solo la natura del momento che stiamo vivendo. Girare un film così colossale con i limiti di una pandemia e gli slittamenti causati, in parte a causa di Il potere del cane, ma anche per il riposizionamento voluto dalla Marvel. È stata dura per tutti, ma comunque non meno divertente del primo film.

Ha poi aggiunto:

Spero che il risultato sia altrettanto positivo, ma è così, nulla può essere sottovalutato. Questo film ha molte risorse.

La pellicola dei Marvel Studios di Kevin Feige sarà al cinema il 4 maggio. Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!