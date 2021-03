Doctor Strange in the Multiverse of Madness

In una nuova intervista a Collider non direttamente collegata a questioni di casa Marvel,ha comunque potuto discutere, brevemente, di, il sequel di Doctor Strange diretto daora in fase di riprese nel Regno Unito.

E con il popolare sito di cinema, la star inglese ha parlato proprio del lavoro insieme al leggendario regista. Lo “Stregone Supremo” Benedict Cumberbatch ha solo parole di stima per il papà di La casa e L’armata delle tenebre:

Sam è straordinario, incredibile, così collaborativo. Cioè, rendiamoci conto che lui è uno che arrivava sul set col bagaglio di una vera e propria icona, specialmente per i cinecomic. È una vera e propria forza, soprattutto in questo settore. Ma nonostante questo, è incredibilmente umile, gentile, riconoscente e ti viene naturale metterti al suo servizio. Ragazzi, quando è felice sai davvero di aver fatto qualcosa nel modo giusto. È abilissimo nel farti ottenere quello che serve al film e a far sì che si arrivi a quel risultato. È un processo completamente basato sulla collaborazione. Le nostre storie sulle origini e, chiaramente, quei colossi noti come Avengers, sono state delle esperienze sensazionali, ma in quei casi è come doversi presentare per un viaggio dove devi fare del tuo meglio con un materiale prestabilito. Quando hai a che fare con delle “seconde volte” hai più spazio di manovra dal punto di vista creativo. Una cosa che può essere anche spaventosa a volte.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022.

Le riprese si terranno anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror: “Sarà il primo cinecomic terrificante dell’Universo Cinematografico Marvel”, aveva promesso Scott Derrickson, che però a gennaio 2020 ha lasciato il film per divergenze creative.

Il film vede il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista e di Elizabeth Olsen in quelli di Wanda Maximoff, oltre che di Chiwetel Ejiofor come Mordo, Benedict Wong come Wong e Rachel McAdams come Christine Palmer. È stato anche confermato l’ingresso nel cast di Xochitl Gomez, che interpreterà nientemeno che America Chavez.

America Chavez è una supereroina comparsa nei fumetti Marvel nel 2011 e creata da Joe Casey e Nick Dragotta. Chavez è il secondo personaggio a utilizzare il nome di Miss America, dopo Madeline Joyce. È inoltre il primo personaggio latino-americano appartenente alla comunità LGBTQ protagonista di una serie a fumetti.

La pellicola sarà legata a doppia mandata agli eventi di WandaVision, la serie Tv dei Marvel Studios proposta da Disney+.