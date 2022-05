In una recente intervista con Joe , Benedict Cumberbatch ha parlato di, il film in cui lo ritroviamo ancora una volta nei panni di Stephen Strange accanto adin quelli di Wanda Maximoff.

L’attore ha parlato del terzo atto e in generale dell’intensità del film:

C’è molto da analizzare, spiegare e assorbire, ma poi tutto tende in modo energico verso il finale, con un terzo atto bellissimo che non era stato ancora deciso quando abbiamo cominciato a girare in perfetto stile Marvel. Alla fine tutto ha avuto senso in modo spettacolare.

Ha poi preannunciato un po’ di momenti spaventosi:

Ci sono sicuramente alcuni jump scare, una cosa che [Sam Raimi] ha apportato anche al franchise di Spider-Man in modo geniale, e al secondo in particolare. Ci sono anche dei momenti horror. […] Il film affronta territori molto cupi, non vado pazzo per gli horror, ma non aspettatevi un vero e proprio film dell’orrore: l’atmosfera è più cupa e ci sono diversi jump scare.