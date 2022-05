LEGGI – Cosa dice la stampa internazionale

Fin da quando è stato reso noto che sarebbe statoa dirigere Benedict Cumberbatch insi è creata una notevole aspettativa sul fatto che avremmo avuto a che fare con il primo horror targato Marvel Studios. Effettivamente, tanto nelle prime reazioni social quanto nelle recensioni internazionali, c’è stato chi ha evidenziato l’insolita presenza di elementi orrorifici.

Benedict Cumberbatch è intervenuto nella questione nel corso di un’intervista rilasciata a Esquire in cui ha potuto esprimere la sua posizione in merito alla definizione di Doctor Strange 2 come primo film horror targato Marvel Studios.

La star spiega:

Vorrei provare ad abbassare un po’ il livello di aspettative in tal senso. Penso senza ombra di dubbio che si tratti del film Marvel più spaventoso, ma non lo metterei necessariamente nello stesso campionato di film come Shining o L’esorcismo di Emily Rose. Personalmente non sono un grande fan dei film dell’orrore. Sono fan di qualche film che appartiene a questo genere, ma per il resto li trovo difficili da guardare perché sono molto suggestionabile e credulone, vengo troppo coinvolto da quello che guardo e finisco per essere spaventato molto più a lungo rispetto alla durata del film. E non mi piace avere a che fare con delle paure e degli orrori di fantasia che si vanno ad aggiungere a quelli del mondo vero, non ho la necessità di sommarci anche quelli che mi creo da solo. Insomma, l’horror non è il mio genere preferito.

Aggiunge in tal senso che:

Posso dire che ha dei toni sicuramente più dark e, se dovessi dare un consiglio in termini di visione, penso che potrebbe essere proibitivo per persone di una certa età perché è spaventoso. Ci sono i jump scare, ci sono degli shock horror dato che si tratta di un film di Sam Raimi nei toni e nell’esecuzione. Ci sono tutti i suoi marchi di fabbrica: gli zoom cut, i primissimi piani e quella sua tipica follia. Pare un film di Sam Raimi dei vecchi tempi. Mi verrebbe da dire che c’è anche un po’ di nostalgia perché è allo stesso tempo giocoso, dark e alquanto spaventoso. Non lo etichetterei come un film horror in senso letterale, di quelli che ti fanno venire i brividi lungo la schiena, ma sì, ci sono dei momenti che ti faranno sobbalzare e che rientrano nel novero dell’orrore.

