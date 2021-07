Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Cheapparirà, in un modo o nell’altro, inè mediamente risaputo. L’attore, tanto per cominciare, si trovava qualche mese fa in quarantena a Londra casualmente proprio mentrestava lavorando alla pellicola e ha poi scherzato su queste speculazioni postando un peculiare pesce d’aprile: la pagina di una finta sceneggiatura crossover fra Doctor Strange e La casa ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

Di recente, Bruce Campbell ha parlato – si fa per dire data la segretezza del progetto – in due occasioni circa la sua presenza nel cinecomic dei Marvel Studios diretto dal suo storico amico Sam Raimi. Lo fatto al Middletown’s Fair Oaks Drive-in Theatre per una doppia proiezione di Bubba Ho-Tep e La Casa 2 – eccola su YouTube – e in una chiacchierata con Entertainment Weekly.

In entrambi i casi, ha schivato con una certa eleganza il proiettile:

Al pubblico del drive-in ha detto:

Vi posso solo rispondere con una risposta strana. Posso rispondere, ma solo in maniera strana. Ci sono anche io in Doctor Strange 2? La strana risposta è… linoleum!

Al magazine ha invece riferito ciò:

Guarda, è una regola nota che i film di Sam Raimi non sono validi se io non compaio. Se Sam vuole fare un bel film deve metterci anche me. Ma con questi film così epici non sai mai quello che resta e quello che va, quindi non saprei. Ergo, le ragioni del mio essere così criptico sono riassumibili in A) Non voglio che mi facciano causa B) Non voglio dire “Sì, hey, andate a vedere!” e poi sentirmi dire “Ma dove saresti, idiota?”. Ma mi diverto sempre a lavorare col mio vecchio amico, il Mister Regista.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022. Le riprese si sono tenute anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del lungometraggio.

Trovate tutte le informazioni su Loki, la nuova serie targata Marvel Studios, nella nostra scheda.

Vi ricordiamo che ogni giovedì, a partire dalle ore 17, parleremo della nuova puntata di Loki in una live ricca di spoiler e congetture varie ed eventuali ospitata sul nostro canale Twitch!