Doctor Strange in the Multiverse of Madness

LEGGI ANCHE: Sam Raimi e Danny Elfman di nuovo insieme per Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Come noto, Sam Raimi è impegnato a Londra nelle riprese di, il cui titolo integrale è, e considerato che il mondo intero ha ancora a che fare con una pandemia che rende il viaggiare un po’ più scomodo del solito, il video postato ieri su Twitter da Bruce Campbell ci porta, inevitabilmente, a unire i puntini.

Lo storico protagonista della saga di Evil Dead, nota come La Casa in Italia, ha difatti postato il video di un incrocio londinese come “primo corto della quarantena”. Considerato che Bruce Campbell è apparso, con dei cammei, in ogni film di Sam Raimi, compresa la Trilogia di Spider-Man, è facile supporre che l’attore possa trovarsi nella capitale inglese proprio per prendere parte a Doctor Strange 2.

Ecco, a seguire, il tweet:

Quarantine short film #1: London intersection. pic.twitter.com/JYXAmubLTR — Bruce Campbell (@GroovyBruce) February 21, 2021

Le riprese si terranno anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror: “Sarà il primo cinecomic terrificante dell’Universo Cinematografico Marvel”, aveva promesso Scott Derrickson, che però a gennaio 2020 ha lasciato il film per divergenze creative.

Il film vede il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista e di Elizabeth Olsen in quelli di Wanda Maximoff, oltre che di Chiwetel Ejiofor come Mordo, Benedict Wong come Wong e Rachel McAdams come Christine Palmer. È stato anche confermato l’ingresso nel cast di Xochitl Gomez, che interpreterà nientemeno che America Chavez.

America Chavez è una supereroina comparsa nei fumetti Marvel nel 2011 e creata da Joe Casey e Nick Dragotta. Chavez è il secondo personaggio a utilizzare il nome di Miss America, dopo Madeline Joyce. È inoltre il primo personaggio latino-americano appartenente alla comunità LGBTQ protagonista di una serie a fumetti.

La pellicola sarà legata a doppia mandata agli eventi di WandaVision, la serie Tv dei Marvel Studios proposta da Disney+. Vi ricordiamo che l’appuntamento con le nostre live spoiler di commento al nuovo episodio settimanale, è fissato alle 12 di ogni sabato sul nostro canale Twitch BadTasteItalia.