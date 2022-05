Attenzione: l'articolo contiene spoiler

È con un post sui social media, pubblicato ieri e cioè quando Doctor Strange nel multiverso della follia è ufficialmente uscito nei cinema americani, che Charlize Theron ha deciso di commentare per la prima volta ufficialmente il proprio ingresso nell’Universo Cinematografico Marvel.

L’attrice lo ha fatto con molta attenzione, senza rovinare la sorpresa a chi tra i suoi fan non ha ancora visto il film: ecco quindi che ha scelto di pubblicare una foto scattata ai BAFTA qualche settimana fa, nella quale indossava un abito dal colore molto simile a quello dell’iconico personaggio. Nella didascalia ha poi scritto “Cat’s out of the bag”, traducibile come “Il vaso di Pandora è scoperchiato”.

Come vi spiegavamo in questo articolo, l’attrice Premio Oscar compare nella prima scena nei titoli di coda del film nei panni di Clea, un personaggio legato a Dormammu, lo stregone sovrano della Dimensione Oscura. Nei fumetti è stata anche la cosa più vicina che Strange abbia avuto a un interesse amoroso, ma non sappiamo come questa cosa verrà utilizzata nei prossimi film. Certo è che il suo è un vero e proprio debutto nell’Universo Cinematografico Marvel non dissimile da quello di Harry Styles in Eternals.

Trovate tutte le informazioni su Doctor Strange nel multiverso della follia nella nostra scheda.