Vista la presenza del Charles Xavier di Patrick Stewart inc’è la possibilità di vedere altri X-Men nel cinecomic Marvel?

A tal proposito James Marsden, che ha vestito i panni di Ciclope nell’universo degli X-Men, ha rivelato a Black Girl Nerds (via The Direct) di non aver preso parte al film, anche se non gli dispiacerebbe vedere il mondo dei mutanti scontrarsi con quello dei supereroi dei Marvel Studios:

No… non ci sono. Ma, voglio dire, sarebbe bello vedere questi due mondi scontrarsi.

Ricordiamo che a breve vedremo l’attore in Sonic 2 – Il film.

La pellicola dei Marvel Studios di Kevin Feige sarà al cinema il 4 maggio. Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto rivedere il personaggio al cinema Ditecelo nei commenti come al solito se avete un abbonamento a Badtaste+!