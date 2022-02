Cosa combineranno lo Stregone Supremo interpretato da Benedict Cumberbatch e la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen in

Questa mattina abbiamo già riportato alcune dichiarazioni del produttore di Doctor Strange 2 Richie Palmer relative al come la pellicola di Sam Raimi, intitolata per la precisione Doctor Strange nel multiverso della follia, s’interfaccerà con l’elemento delle varianti già introdotto nella serie TV di Loki che, con il film in uscita a maggio, ha un punto in comune: lo sceneggiatore Michael Waldron. Se vi siete persi l’articolo lo trovate a questo link.

Dalla stessa chiacchierata con magazine del D23, The Direct ha riportato anche quanto detto dal producer dell’attesissimo cinecomic dei Marvel Studios focalizzate sulla collaborazione che Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) e Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) avranno nella pellicola, una collaborazione che definisce come “imprevedibile”:

Loro due sono due dei più potenti – se non proprio i più potenti – esseri del Marvel Cinematic Universe. Vederli insieme era solo una questione di tempo e, in questo film, lo facciamo in una maniera alquanto divertente, unica. È un classico “team up” della Marvel, ma insieme faranno alcune cose che non ti aspetteresti mai di veder fare.

Cosa ne pensate di questa sibillina dichiarazione del produttore di Doctor Strange 2 e cosa vi aspettate dalla collaborazione fra lo Stregone Supremo e Scarlet Witch? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Il film arriverà al cinema il 4 maggio. Trovate tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola diretta da Sam Raimi nella nostra scheda del lungometraggio targato Marvel Studios diretto da Sam Raimi.

