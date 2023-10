Marvel Studios – The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline, il volume incentrato sulla cronologia degli eventi dell’universo Marvel, conferma il destino di Scarlet Witch in Doctor Strange 2, il sequel diretto da Sam Raimi.

Nel libro c’è infatti il seguente passaggio:

Mentre Wanda-838 abbraccia i suoi figli e assicura alla Scarlet Witch dal cuore infranto che saranno amati, la Wanda Maximoff dell’universo-616 si arrende: distrugge Wundagore – che le cade addosso – ponendo fine a due grandi minacce del Multiverso.

La conferma della dipartita di Scarlet Witch è relativa, soprattutto perché sia Elizabeth Olsen che i Marvel Studios hanno già lasciato intendere che la storia di Wanda Maximoff non può ancora dirsi conclusa. L’attrice ha ammesso di recente di non volersi legare esclusivamente al personaggio Marvel nella sua carriera, ma ha dato voce ai suoi desideri.

“Adesso con lei possiamo fare di tutto! E abbiamo già fatto tanto, ora possiamo divertirci un po’” ha ammesso lo scorso marzo. “Credo si possa usare un po’ più di umorismo con lei, visto che spesso è stata il cuore emotivo della storia, perciò sono curiosa di scoprire cosa possiamo esplorare. E magari potremo darle un po’ di redenzione“.

Trovate tutte le informazioni su Doctor Strange 2 nella nostra scheda.

BadTaste è anche su TikTok!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate