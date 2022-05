Le musiche disono state firmate da uno storico collaboratore di Sam Raimi, ovvero sia Danny Elfman (musicista noto anche per il lungo sodalizio artistico con Tim Burton).

Uno dei momento più apprezzati di Doctor Strange 2 ha proprio a che fare con la musica dal momento che si tratta della scena in cui Stephen Strange lottare contro Sinister Strange a suon di… note musicali!

Ebbene, stando a quanto rivelato da Danny Elfman, si è trattato non di una sua idea, bensì o del regista di Doctor Strange 2 Sam Raimi o dei Marvel Studios.

Credo che possiate pensare che si sia trattato di una mia idea, ma non è così. È stata un’idea di Sam o della produzione non so esattamente. Non conosco le origini precise, ma è stato Sam a chiamarmi per dirmi che “Sì, sto per tornare sul set che devo fare delle riprese aggiuntive e realizzerò questa scena con la battaglia musicale”. Gli risposi “Sam, onestamente non ho idea di cosa tu stia parlando. Per me non ha senso”. Poi mi ha mostrato una versione preliminare della cosa e a quel punto io “Oh, capisco. È una cosa letterale. Le note volano in senso letterale non metaforico”. E abbiamo dovuto fare un sacco di sperimentazione perché non sapevamo come suonarla. Ho scritto almeno tre versioni di quella scena.