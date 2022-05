L’attrice ha parlato nello specifico del percorso di Wanda Maximoff:

È stato un viaggio che non mi aspettavo. Sono riuscita a stare a mio agio prendendo una strada e mostrando solo pochi dei suoi colori per aiutare a raccontare la storia e il film in generale. Con WandaVision ho potuto mostrare tutti i colori dell’arcobaleno, si è tratta di un’occasione strepitosa, soprattutto perché mi ha ricordato di trovare il divertimento in questo lavoro, mi ha ricordato che si può fallire e mi ha dato una tale libertà da cambiare tutto il mio approccio all’interpretazione di Wanda. Quando è stato il momento di fare Doctor Strange 2 all’inizio ho pensato: “Davvero dobbiamo fare tutto questo dopo WandaVision?“.