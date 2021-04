Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Sappiamo bene che, malgrado la presenza di Sam Raimi alla regia di Doctor Strange 2, per le più ovvie motivazioni la pellicola non potrà essere un horror in senso stretto, ma, come viene suggerito anche dalla seconda scena post-crediti del finale di WandaVision, pare assodato che i toni potrebbero essere un po’ più dark del solito.

In una lunga chiacchierata fatta con Glamour, Elizabeth Olsen si è concessa una nuova allusione relativa proprio alle “tinte horror” che possiamo attenderci da Doctor Strange 2. La star ha infatti dichiarato che “è un film decisamente fuori di testa, stanno decisamente percorrendo quella strada che porta a delle vibrazioni da show horror”.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022.

Le riprese si terranno anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror: “Sarà il primo cinecomic terrificante dell’Universo Cinematografico Marvel”, aveva promesso Scott Derrickson, che però a gennaio 2020 ha lasciato il film per divergenze creative.

Il film vede il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista e di Elizabeth Olsen in quelli di Wanda Maximoff, oltre che di Chiwetel Ejiofor come Mordo, Benedict Wong come Wong e Rachel McAdams come Christine Palmer. È stato anche confermato l’ingresso nel cast di Xochitl Gomez, che interpreterà nientemeno che America Chavez.

America Chavez è una supereroina comparsa nei fumetti Marvel nel 2011 e creata da Joe Casey e Nick Dragotta. Chavez è il secondo personaggio a utilizzare il nome di Miss America, dopo Madeline Joyce. È inoltre il primo personaggio latino-americano appartenente alla comunità LGBTQ protagonista di una serie a fumetti.

La pellicola sarà legata a doppia mandata agli eventi di WandaVision, la serie Tv dei Marvel Studios proposta da Disney+.