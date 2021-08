Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Nel corso di due recenti interviste, i due volti di, hanno parlato del film diretto da Sam Raimi.

L’interprete di Wanda Maximoff ha ad esempio parlato delle riprese, iniziate subito dopo WandaVision:

Ho finito le riprese di WandaVision di mercoledì e ho preso un aereo per Londra il venerdì seguente per continuare a interpretare questa parte [in Doctor Strange 2]. Mi sarebbe stato utile prendermi una pausa [da Wanda], visto che si è trattato di un uso completamente diverso del personaggio e la gente avrebbe avuto più tempo per capire WandaVision se non avessimo finito le riprese così poco tempo prima. Perciò ci sono stati tanti: “Sì, ne abbiamo parlato in WandaVision“.

Il volto di Stephen Strange ha invece parlato del progetto al Zoe Ball Breakfast Show:

Capisco completamente i fan che hanno bisogno di informazioni e di fare teorie, ma apprezzo davvero tanto coloro che vogliono solo acquistare il biglietto, ignorando tutto il rumore e le rivelazioni, arrivando al cinema con il fiato sospeso.

L’attore ha definito Sam Raimi “un maestro del genere” spiegando che “la sua presenza, la sua amicizia, la sua regia sono state superbe“.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022. Le riprese si sono tenute anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del lungometraggio.

