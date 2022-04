La promozione dicomincia, e così è il momento di prepararsi a tutte le interviste promozionali a cui prenderà parte il cast.

The Direct riporta oggi alcune dichiarazioni di Elizabeth Olsen sulla sua Wanda Maximoff:

Non è il massimo quando interpreti l’eroe che non sbaglia mai, non lo trovo interessante. Il motivo per cui ho davvero apprezzato interpretare Wanda fin dall’inizio è che è molto ferma nelle sue convinzioni. A volte non si allineano a quelle degli altri e va bene così, se ne renderà conto e ammetterà in caso si sbagli.