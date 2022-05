I Marvel Studios non fanno altro che ripetere da sempre – e in tal sensonon costituisce di certo una eccezione – che ogni film del Marvel Cinematic Universe deve adempiere a un doppio scopo: quello di farsi apprezzare sia da chi ha visto ogni singolo film e serie Tv della saga sia da chi, magari, si avvicina per la prima volta a una pellicola dell’epopea.

Eppure, nel caso di Doctor Strange 2 – il cui titolo integrale è, lo ricordiamo, Doctor Strange nel multiverso della follia – avrebbe effettivamente senso recuperare, se non tutte le produzioni dello studio di Kevin Feige and co. quantomeno quelle più direttamente collegate al kolossal di Sam Raimi in arrivo nei cinema italiani il prossimo 4 maggio.

È proprio questo il consiglio che viene dato dal sito della D23, il ben noto fan club ufficiale della Disney.

Sono quattro – fra film e serie TV – le produzioni Marvel Studios che il fan club della casa di Topolino consiglia di vedere prima di andare al cinema per la pellicola di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen.

Quali serie TV e film Marvel vanno viste prima di Doctor Strange 2?

Il primo titolo citato dal sito della D23 è, naturalmente, Doctor Strange, la pellicola del 2016 che ha portato per la prima volta sul grande schermo lo Stregone Supremo della Marvel grazie alla regia di Scott Derrickson. Al tempo, BadTaste venne invitato sul set del kolossal in esclusiva web per l’Italia. Potete trovare tutta la coverage in questa pagina.

Il secondo titolo è WandaVision, la prima serie TV dei Marvel Studios a essere arrivata in streaming su Disney Plus. Nella serie Elizabeth Olsen e Paul Bettany riprendono i loro ruoli di Wanda Maximoff/Scarlet Witch e Visione e, chiaramente, quello che accade a Wanda nel corso della storia avrà, probabilmente, delle profonde ripercussioni su quello che vedremo in Doctor Strange 2. In questa pagina trovate la nostra scheda di WandaVision.

Dopo WandaVision tocca a un’altra produzione originale reperibile in esclusiva in streaming su Disney Plus, ovvero sia la serie animata What If…? (ECCO LA NOSTRA SCHEDA) che racconta alcuni “scenari alternativi” che sarebbero potuti accadere ad alcuni dei personaggi più amati dell’MCU.

Infine, data la presenza nel film dello stesso Benedict Cumberbatch e di un problema di non lieve entità col multiverso, impossibile non citare Spider-Man: No Way Home, il film di Jon Watts arrivato in sala lo scorso dicembre.

Molto curiosa l’assenza di Loki, la serie TV con Tom Hiddleston che ha avuto, come head of story, Michael Waldron, sceneggiatore proprio di Doctor Strange nel multiverso della follia. Si tratta di una qualche forma di depistaggio in vista di un possibile cammeo di un personaggio apparso nella serie oppure non ha davvero nessun legame significativo col film di Sam Raimi? Lo potremo scoprire fra qualche giorno al cinema…

Doctor Strange nel multiverso della follia sarà nelle sale dello stivale a partire dal 4 maggio, mentre in quelle americane dal 6 maggio.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!