Dopo circa due mesi, sono finalmente finite le riprese aggiuntive di, da maggio nei cinema di tutto il mondo.

Benedict Cumberbatch aveva parlato della lunga sessione aggiuntiva lo scorso novembre:

Siamo nel bel mezzo delle riprese aggiuntive e stiamo lavorando molto sodo per far quadrare tutto e realizzare il pieno potenziale del film.

Aveva poi chiarito la natura delle scene che sarebbero state girate e rigirate:

Alcuni pezzi vogliamo girarli meglio, ma altri erano impossibili da girare [durante la prima sessione] per motivi logistici, di Covid, e così via. Siamo andati lentissimi proprio per quel motivo, fortunatamente la produzione è filata abbastanza liscia, anche se tutto è più dilatato.

Nel corso di una chiacchierata con Deadline l’attore si è poi detto felice per le reazioni al primo trailer allegato alla fine di Spider-Man: No Way Home:

Sono emozionatissimo per le reazioni al teaser trailer alla fine di Spider-Man. È stato un bel momento, devo dirlo.

Doctor Strange nel multiverso della follia arriverà al cinema il 4 maggio, ecco la sinossi che svela ulteriori dettagli sul film preannunciando un’esperienza unica:

Le porte del multiverso, pieno di follia e misteri, si sono aperte. Ora che Iron Man e Captain America se ne sono andati dopo una feroce battaglia in Avengers: Endgame, l’ex chirurgo geniale e mago più potente, Doctor Strange, è destinato ad avere un ruolo attivo come figura centrale degli Avengers. Tuttavia, l’uso della magia per manipolare il tempo e lo spazio con un incantesimo proibito molto pericoloso ha aperto le porte a una misteriosa follia chiamata “Multiverso”. Per ristabilire un mondo in mutamento, Strange chiede aiuto al suo alleato Wong, Stregone Supremo, e alla più potente degli Avengers, Scarlet Witch. Una terribile minaccia, tuttavia, si avventa sull’umanità e l’intero universo non può essere salvato solo dai loro poteri. Cosa ancora più sorprendente, la più grande minaccia nell’universo ha lo stesso aspetto di Doctor Strange. Il regista visionario Sam Raimi catturerà gli spettatori di tuto il mondo con proporzioni colossali e un’esperienza visiva mai provata prima che trascenderà il tempo e lo spazio.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola diretta da Sam Raimi nella nostra scheda del lungometraggio targato Marvel Studios diretto da Sam Raimi.