In occasione di un’intervista per Marvel.com, il produttore Richie Palmer e lo sceneggiatore Michael Waldron hanno risposto ad alcuni quesiti relativi a Doctor Strange nel multiverso della follia.

Waldron ha ad esempio parlato del Darkhold e dei modi diversi di corrompere le persone:

Si manifesta in modi diversi. Per Strange si tratta di quel terzo occhio, per Wanda invece si tratta di dita bruciate.

Sul dreamwalking, il cammino nei sogni, il produttore ha spiegato:

Se prendi possesso del tuo corpo in un altro universo e stai lì fermo ad osservare per un secondo, magari non succede nulla. Ma se invece inizi a ostacolare eventi naturali, potresti dare vita a una reazione a catena che metterebbe a repentaglio l’universo.

Waldron ha poi aggiunto:

Strange è entrato nel Multiverso e non avrebbe potuto segnarlo in modo più significativo. Non credo ci sia sorpresa, stando alle regole spiegate da Reed [Richards], nel fatto che Strange ha causato una Incursione. Quindi adesso c’è un’imminente collisione di universi, ma cosa significa per l’UCM? Lo scopriremo, ma almeno abbiamo un Doctor Strange semi-corrotto e Clea sul caso. Sarà uno spasso.

Doctor Strange nel multiverso della follia è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 4 maggio 2022. Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

