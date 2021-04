Sono filate lisce come l’olio e in silenzio totale le riprese di

Alla fine della produzione del film con Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen mancano pochissimi giorni. A confermarlo è stato Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, in una recente intervista:

Sono qui a Londra sul set di Doctor Strange 2 per la nostra ultima settimana, Lizzie [Olsen] è arrivata lavorando senza sosta fin dalla fine di WandaVision tuffandosi direttamente in Doctor Strange 2. Il pubblico sta scoprendo che [le serie Marvel su Disney+] sono produzioni di serie A, importanti e colossali quanto i film. Intendiamo fare avanti e indietro tra serie e film.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022.

Le riprese si terranno anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror: “Sarà il primo cinecomic terrificante dell’Universo Cinematografico Marvel”, aveva promesso Scott Derrickson, che però a gennaio 2020 ha lasciato il film per divergenze creative.

Il film vede il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista e di Elizabeth Olsen in quelli di Wanda Maximoff, oltre che di Chiwetel Ejiofor come Mordo, Benedict Wong come Wong e Rachel McAdams come Christine Palmer. È stato anche confermato l’ingresso nel cast di Xochitl Gomez, che interpreterà nientemeno che America Chavez.

America Chavez è una supereroina comparsa nei fumetti Marvel nel 2011 e creata da Joe Casey e Nick Dragotta. Chavez è il secondo personaggio a utilizzare il nome di Miss America, dopo Madeline Joyce. È inoltre il primo personaggio latino-americano appartenente alla comunità LGBTQ protagonista di una serie a fumetti.

La pellicola sarà legata a doppia mandata agli eventi di WandaVision, la serie Tv dei Marvel Studios proposta da Disney+.

Fonte