Doctor Strange nel multiverso della follia di Sam Raimi 4 maggio 2022 al cinema

Il supervisore degli effetti visivi della ILM VFX Julian Foddy ha parlato con before & afters del lavoro svolto su Doctor Strange nel multiverso della follia parlando non solo della morte di Black Bolt, ma anche di quella di Reed Richards. LEGGI – Doctor Strange 2: Anson Mount si prepara all’entrata in scena di Black Bolt in un video dal backstage Foddy ha spiegato che il primo riferimento di partenza per dare vita alla scena in cui il personaggio interpretato da Josh Krasinski muore sfilacciandosi è stato fornito alla squadra da Kevin Feige in persona: Era il video di una persona che faceva passare della plastilina attraverso uno spremiaglio. [Il supervisore dei VFX] Janek Sirrs ha usato come riferimento anche il Barbiere della Play-doh, che era un piccoletto con dei buchi in testa da cui usciva la plastilina. Abbiamo puntato a quel tipo di effetto. C’è voluta, tuttavia, un po’ di licenza creativa per non rendere le cose troppo crude: Se facessi davvero a brandelli un essere umano, ci sarebbe tantissima carne e sangue, ma ovviamente trattandosi di un film Marvel non volevamo essere troppo crudi. Doctor Strange nel multiverso della follia è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 4 maggio 2022. Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film. Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! BadTaste è anche su Twitch! LEGGI – Doctor Strange 2: ecco perché Elizabeth Olsen non ha visto il film

