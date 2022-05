Anche il marketing di, come quello di ogni cinecomic che si rispetti, è stato accompagnato, e lo è tutt’ora, da un elevata “ansia da spoiler” che, spesso e volentieri, raggiunge dei livelli parossistici tanto che vengono etichettati come spoiler anche quei contenuti ufficiali che le major stesse decidono d’impiegare per le attività promozionali di questa o quella pellicola.

Intervistato sul red carpet di Doctor Strange 2 dai microfoni ufficiali della Marvel, Kevin Feige, il boss dei Marvel Studios, ha dichiarato che, secondo lui, i trailer del lungometraggio hanno effettivamente mostrato un po’ troppo. Nel momento in cui gli viene chiesto qual è il suo momento preferito del kolossal di Sam Raimi dice:

Si è visto troppo nei trailer e non voglio parlare di altre cose. Ma ti dirò che Sam ha dato vita a questo film in maniera tale che possa dare il meglio sullo schermo più grande possibile ed è anche il primo, dopo tanto tempo, che prende davvero in considerazione il 3D. Il primo Doctor Strange aveva un dei migliori 3D mai visti e penso che questo film stia lì accanto.

Fermo restando che, chiaramente, si tratta di una dichiarazione rilasciata per “aggiungere pepe” al buzz online intorno al film, è abbastanza impensabile pensare che Kevin Feige ritenga davvero troppo rivelatori dei materiali promozionali approvati anche da lui, ricordiamo che, qualche giorno fa, il produttore aveva affrontato un tema molto più scottante: quello dei leak online. Nell’affrontare la spinosa questione aveva spiegato che ormai è sostanzialmente impossibile evitare la cosa ma che lo scopo principale dei Marvel Studios è quello di dare vita a pellicole appassionanti per il pubblico a prescindere dagli eventuali spoiler che nascono dai poc’anzi citati leak (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Doctor Strange nel multiverso della follia sarà nelle sale dello stivale a partire dal 4 maggio, mentre in quelle americane dal 6 maggio.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Fonte: Premiere Doctor Strange 2 su YouTube