Doctor Strange 2: la morte cruenta di Black Bolt è stata un’idea di Sam Raimi

Durante un’intervista con Empire, come riportato da The Direct, lo sceneggiatore Michael Waldron ha parlato di Doctor Strange nel multiverso della follia.

Waldron ha parlato nello specifico di come è “nata” la morte cruenta di Black Bolt:

Ero a un punto della sceneggiatura che mi faceva dire: “Caz*o, non so che fare. Il film deve prendersi una sbronza“. Volevamo che la prima scena di morte forse davvero terrificante, che facesse capire: “Guardate, non fate stron*ate con Wanda“. Eravamo su Zoom a chiederci come uccidere Black Bolt, qualcuno ha sottolineato che i suoi poteri erano sparare raggi ultra-potenti dalla bocca. E giuro su Dio, senza smuoversi di un millimetro, Sam ha risposto: “Quale bocca?“. A quel punto ci ha descritto la scena: “… poi si torna su di lui, Wanda gli ha chiuso la bocca, poi urla e la sua testa esplode“. Ecco a voi Sam Raimi il maestro dell’horror.