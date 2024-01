Ospite dell’Happy, Sad, Confused podcast, Patrick Stewart è tornato a parlare di Doctor Strange 2 (Doctor Strange nel Multiverso della Follia) e del suo cameo nei panni del Professor X.

Il leggendario attore ha spiegato di non aver particolarmente apprezzato la fase delle riprese della sua apparizione perché si è trattato di un’esperienza molto solitaria. Probabilmente, fra protocolli anti-Covid e le varie agende delle altre star coinvolte, la scena di gruppo non è stata girata in presenza di tutte le varie guest star. Spiega infatti Stewart:

Ero solo a girare. E penso che in questa grande scena importante, immagino che tutti gli attori principali abbiano avuto la stessa esperienza. Hanno girato da soli. È stato frustrante e deludente. È così che è stato. Gli ultimi anni sono stati impegnativi.

Doctor Strange nel multiverso della follia è arrivato nelle sale dello stivale il 4 maggio, mentre in quelle americane dal 6 maggio.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Happy, Sad, Confused podcast su YouTube

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate