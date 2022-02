Continuano ad arrivare interessanti dettagli sugrazie alla chiacchierata fatta dal produttore della pellicola di Sam Raimi, Richie Palmer, insieme al magazine Disney D23

Nel corso della chiacchierata, il produttore ha anche affrontato i vari significati, le sfumature che il titolo della pellicola, che per la precisione è Doctor Strange nel multiverso della follia, potrebbero avere. E che, grazie ai vari materiali promozionali approdati online, possiamo già ipotizzare anche noi. Insomma: pare davvero che il tasso di “follia” in Doctor Strange 2 sarà davvero elevato, cosa, questa, che viene confermata anche dal produttore che ha appunto spiegato l’approccio creativo che è stato adottato per il kolossal in arrivo a maggio nei cinema:

Abbiamo onorato ogni definizione di “follia” nel nostro film. Per esempio: non ha solo a che fare con la follia del come potrebbe essere, di come potrebbe apparire un universo alternativo. Quando capisci che ci sono infinite versioni di te stesso attraverso un numero infinito di universi e in essi sei una persona differente, diverse sfaccettature di te salgono in superficie. Magari Stephen incontra un po’ di queste versioni alternative per poi pensare “Oh, ma sono capace anche io di fare quello che fa lui? E loro sono in grado di fare quello che faccio io?”. Un’esperienza che può essere esasperante. Vedere altre versioni di te stesso prendere delle decisioni che tu non puoi prendere potrebbe, nel bene o nel male, farti andare fuori di testa, a prescindere che si stia parlando di Doctor Strange, Wanda o qualsiasi altri nostro personaggio. Talvolta, i mostri più spaventosi sono quelli che albergano dentro di noi. E col Multiverso alcune versioni di noi possono essere anche più spaventose di altre.

Il produttore dei Marvel Studios parla anche dei collegamenti che Doctor Strange 2 potrebbe avere con la serie animata What if… ? disponibile su Disney+ (ECCO LA NOSTRA SCHEDA) in cui abbiamo potuto vedere una versione alternativa dello Stregone, lo Strange Supreme che, secondo alcuni, sarebbe proprio la versione malvagia del personaggio che abbiamo visto nei due trailer del kolossal di Sam Raimi:

Le cose si fanno alquanto inquietanti. Amiamo quell’episodio di What if… ? e speriamo di rendergli giustizia. Ci mostra un’altra versione di Doctor Strange, uno che ha lasciato che l’universo in cui vive venisse distrutto per dia del suo amore verso Christine. E se lui è stato capace di fare una cosa del genere per motivi prettamente egoistici, il nostro Stephen sarebbe capace di fare altrettanto? Ci piace pensare che “No, il nostro ragazzo è l’eroe”, ma non si può mai dire.

Il film arriverà al cinema il 4 maggio. Trovate tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola diretta da Sam Raimi nella nostra scheda del lungometraggio targato Marvel Studios diretto da Sam Raimi.

Potete seguire BadTaste anche su Twitch!

Su Doctor Strange 2 e What if… ? leggi anche:

Fonte: The Direct