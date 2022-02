Come vi abbiamo raccontato ieri, The Direct ha potuto leggere l’ultimo numero della rivisita di D23 che svela alcune curiosità su, con alcune dichiarazioni del produttore Richie Palmer.

Il produttore ha parlato del rapporto tra Stephen e Christine Palmer, confermando le supposizioni dei fan secondo cui il personaggio di Rachel McAdam sposerà qualcun altro in una scena chiave del film:

Non sono tornati insieme, sfortunatamente… come abbiamo visto alla fine di Doctor Strange, lui ha scelto di restare nel Sanctum, perciò non può cedere ai desideri egoisti. Avrebbe adorato stare con Christine alla fine del film, ma ha scelto la cosa più difficile. Si è detto: “No. Devo diventare un supereroe e difendere la nostra realtà, devo voltare pagina” e il nostro film lo mostrerà fare i conti con la decisione presa. Potrebbe pentirsi di come sia finita con Christine, visto che ha ancora un debole per lei.