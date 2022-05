Un nuovo cinecomic è arrivato nei cinema, parliamo chiaramente di2 di Sam Raimi, ed ecco che, con qualche giorno di ritardo rispetto al debutto, arriva online anche la recensione del film ad opera di

Il papà di Clerks, nell’ultima puntata del suo podcast FatManBeyond, ha spiegato di aver generalmente apprezzato la pellicola dei Marvel Studios ma di essere rimasto un po’ spiazzato perché si aspettava qualcosa di diverso, un maggiore tasso di “follia” così come promesso dal titolo stesso del film.

Su Doctor Strange 2 Kevin Smith spiega:

Mi sa che il titolo “Multiverso della follia” mi abbia portato a supporre che avrei visto molte più iterazioni di questi personaggi. E non si tratta di una vera e propria lamentela, diciamo che mi aspettavo Disney World e mi hanno dato Six Flags. Parlando nei termini del “Multiverso della follia” pensavo che avremmo speso più tempo esplorando gli altri universi, cosa che in realtà non accade più di tanto.

Poi aggiunge:

Non è stato abbastanza per farmi dire che il film non mi sia piaciuto, mi è piaciuto e mi sono divertito. È che mi sono avvicinato ad esso… quando leggi “Multiverso della follia”, mi aspetto di entrare in una casa dei divertimenti piena zeppa di personaggi Marvel. Questo sembrava più uno Spider-Man: No Way Home 1.5 che mi va bene, ci mancherebbe. Ma era tutto più scarno di quello che m’immaginavo e, forse, ha a che fare con quello che leggi online e sui siti di gossip. Ero certo che ci sarebbe stato Tom Cruise come Superior Iron Man. Ma ribadisco: non è che non mi sia piaciuto perché non è andata così, ma ha a che fare col livello di aspettative con cui veniva presentato, una roba tipo “Non avete mai visto qualcosa del genere” che però abbiamo già visto. Ero certo che avrebbe fatto impallidire il primo Doctor Strange, cosa che alla fine non accade. È un accompagnamento adeguato ma il primo Doctor Strange è ancora un film meraviglioso che funziona incredibilmente bene, questo è come la versione parco giochi o qualcosa del genere. Se il primo Doctor Strange era I predatori dell’Arca Perduta questo è Il tempio maledetto. Mi è piaciuto, ma non è il film che mi aspettavo.