Nel corso di una chiacchierata con CB , Sam Raimi ha parlato delle ambizioni dei Marvel Studios con, il film conancora una volta nei panni di Stephen Strange edin quelli di Wanda Maximoff.

Stando al regista, la Marvel voleva proporre al pubblico il primo cinecomic a tinte horror:

È quello che voleva fare la Marvel, il loro primo film horror, ma non in senso di terrore sconvolgente. Piuttosto volevano puntare a quel tipo di orrore e paura che si trovava nei fumetti di Doctor Strange.

Il regista ha inoltre parlato con /Film dell’influenza di Steve Ditko:

Ha avuto una profonda influenza sul film. Non ho mai visto nulla di simile alle sue illustrazioni, avevano così tanta imponenza. A volte aprivi un paesaggio di Ditko su due pagine ed era incredibile. In effetti nei primi 20 minuti del film l’universo in cui il film comincia è basato su quello che chiamo il Ditko-verso.