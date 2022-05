Il regista ha dispensato grandi lodi nei confronti del collega:

Wow, quel ragazzo è fantastico. Ha apportato al film un’immaginazione incredibile e una conoscenza assoluta della storia Marvel, perciò è praticamente un esperto di questi personaggi, delle loro interazioni, del loro passato. Sarei morto senza.

Ama che i personaggi interagiscano e ci tiene a mostrarli per quello che sono e con i loro problemi. È un po’ un romanziere alle prese con un fumetto Marvel, il che è grandioso perché è esattamente il motivo per cui i supereroi Marvel di Stan Lee sono unici: sono per il loro lato umano, i difetti, gli errori, i tratti distintivi.

Michael ad esempio adora che Doctor Strange sia un po’ egocentrico e abbia qualche problema di insicurezza.