Nel corso di una lunga chiacchierata con Rolling Stone , Sam Raimi ha parlato a tutto spiano di

Il regista è stato invitato a rispondere in maniera del tutto ipotetica a una domanda su cosa succederebbe se nel film dovessero comparire personaggi di altri universi:

Credo che se dovesse succedere, la risposta migliore sarebbe lasciare che i personaggi coinvolti reagiscano in modo sincero. Se ci fosse un personaggio famoso di un altro universo in [Doctor Strage nel] Multiverso della follia, non credo che il nostro Doctor Strange lo riconoscerebbe: magari lo farebbe saltare in aria senza troppi fronzoli.