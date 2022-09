Doctor Strange 2: lo sceneggiatore aveva scritto una scena dei titoli di coda con Mister Fantastic

Se Mister Fantastic non fosse apparso in una scena chiave di Doctor Strange nel multiverso della follia, avrebbe potuto trovare posto in una scena dei titoli di coda.

Come raccontato dallo sceneggiatore Michael Waldron a Empire infatti:

Nella mia primissima stesura c’era una scena dei titoli di coda scritta per il gusto di farlo in cui gli eventi del film venivano registrati e rivisti da qualcuno nel Baxter Building, con una mano che si allungava per riavvolgere il filmato. Reed è probabilmente il personaggio dei fumetti Marvel che preferisco, perciò ho sempre voluto trovare il modo di inserirlo da qualche parte.

Il film è uscito il 4 maggio nelle sale ed è ora disponibile in streaming su Disney Plus.