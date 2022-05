Comicbook ha parlato con Michael Waldron, sceneggiatore di, a proposito del finale del film di Sam Raimi.

Nei momenti finali della pellicola troviamo Stephen Strange con un problemino in più da risolvere, un terzo occhio. Come descritto dallo sceneggiatore, si tratta di un aspetto che sarà esplorato in futuro:

Quello è il conto da pagare. Come dice Wong: “Hai usato il Darkhold per possedere il tuo cadavere”. È ovvio che ci sia qualche conseguenza. È stato un po’ una citazione al vecchio La casa [di Raimi] e a quel finale dove pensi: “Oddio, certo che le cose sono finite male”. Quindi sì, vedremo cosa significherà per Stephen.

