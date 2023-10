Scott Derrickson è tornato a parlare del perché dopo aver diretto il primo capitolo non sia tornato dietro alla macchina da presa di Doctor Strange 2, il cui titolo ufficiale lo ricordiamo è Doctor Strange nel multiverso della follia, che è stato poi diretto da Sam Raimi.

Il filmmaker, che già in passato aveva parlato di normalissime divergenze creative che non erano sfociati in chissà quale dissapore fra lui e i Marvel Studios, ha ribadito la questione in un’intervista col podcast di The Playlist.

Tutto quello che posso dire è che ciò che abbiamo detto pubblicamente corrisponde alla verità. Avevamo delle vere divergenze creative. Sai, il film che volevo fare e come volevo farlo era diverso da… era solo sempre più evidente che stavamo tirando ognuno dalla sua parte. Ed è così che si finisce per fare un film veramente brutto, credo. Quando il produttore o lo studio e il regista stanno facendo film diversi, finisci per dare forma a una mostruosità e, sai, ecco perché ho dovuto tirarmi indietro.

