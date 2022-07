Doctor Strange 2 è arrivato da un paio di settimane in streaming su Disney Plus dopo aver incassato ben 953 milioni di dollari nei cinema di tutto il mondo (fonte: box office mojo) e adesso arriva la conferma, da parte del produttore del film, Richie Palmer, che su Terra-838 i piani di Tony Stark per Ultron hanno funzionato.

A circa metà film, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) e America Chavez (Xochitl Gomez), mentre cercano di sfuggire a Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), finiscono su Terra-838, vengono arrestati e lo Stregone viene anche condotto d’innanzi agli Illuminati. In questi concitati frangenti possiamo anche vedere in scena delle sentinelle di Ultron, cosa questa che ha portato molti a ipotizzare che, seppur non presente nella pellicola, anche Tony Stark faccia parte degli Illuminati e che in questa altra Terra i piani del multimiliardario per Ultron siano andati a lieto fine.

Il produttore di Doctor Strange 2, Richie Palmer, ha spiegato che effettivamente il team degli Illuminati esiste in un mondo dove Ultron funziona nella maniera in cui avrebbe dovuto funzionare anche in Avengers: Age of Ultron:

Si tratta di un mondo in cui Ultron sembra funzionare nella maniera desiderata da Tony Stark in Age of Ultron. Tony stava cercando di “pensionare” gli Avengers in Age of Ultron. È un mondo in cui Ultron funziona tanto che Tony ha suggerito che chiunque lo desiderava poteva tranquillamente andarsene a casa. Poi c’è stata l’ascesa degli Illuminati che, dal dietro le quinte, tirano le fila di tutto, ma penso anche che, per un qualche motivo, è anche un mondo migliore in cui Wanda è riuscita ad avere la vita che desiderava. Noi, i membri del pubblico, non sappiamo chi sia il padre dei suoi figli in questo universo.

