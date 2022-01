Se si desse ascolto ai blogger statunitensi più disparati e ai presunti leak su Reddit, inci sarà tutta Hollywood.

Le ultime voci in ordine di tempo danno praticamente per certa un’apparizione di Tobey Maguire nei panni di Spider-Man, il tutto grazie a un indizio lasciato sui social da due doppiatori portoghesi: Mariana Torres (la voce di Elizabeth Olsen) e Manolo Rey (la voce di Tobey Maguire) che hanno pubblicato una storia Instagram preannunciando “cose belle in arrivo“.

🔥 #TOBEYMAGUIRE CONFIRMADO EN #DRSTRANGEINTHEMULTIVERSEOFMADNESS 🔥 ✅ Mariana Torres (voz oficial de Wanda en portugués) hace unos días subió una historia a su IG junto a Manolo Rey (voz oficial de Tobey Maguire en portugués) con el mensaje: "Se vienen cosas buenas!!!" pic.twitter.com/GMcGJsTM62 — David Taipe (@DavidATS06) January 23, 2022

In realtà, però, è praticamente impossibile che i doppiatori siano già stati convocati per il doppiaggio della pellicola visto che il montaggio non può dirsi neanche lontanamente ultimato. Manolo Rey, tra l’altro, è anche direttore di doppiaggio, perciò la cosa più possibile è che sia stato ingaggiato per occuparsi della localizzazione di nuovi materiali del film visto che un nuovo trailer potrebbe essere in arrivo con il Super Bowl all’orizzonte.

Va detto che è lecito aspettarsi sorprese e apparizioni mozzafiato nel film di Sam Raimi: la pellicola giocherà con il concetto di multiverso a tutti gli effetti, perciò personaggi noti e le loro versioni alternative sono praticamente garantiti. Semplicemente, quelli che per il momento sono stati definiti “indizi” non possono in realtà definirsi tali.

Il film arriverà al cinema il 4 maggio. Trovate tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola diretta da Sam Raimi nella nostra scheda del lungometraggio targato Marvel Studios diretto da Sam Raimi.