Doctor Strange 2: un video dietro le quinte mostra Balder il coraggioso (morto) sul set

Negli scorsi mesi, dopo l’uscita di Doctor Strange nel multiverso della follia, abbiamo appreso che Daniel Craig era inizialmente in lizza per una piccola parte visto che l’ex James Bond avrebbe dovuto interpretare Balder il coraggioso come uno dei membri degli Illuminati.

Alla fine Craig non partecipò al progetto (si dice per questioni legate al Covid-19) aprendo la porta all’apparizione del Mr. Fantastic di John Krasinski.

Sul set, tuttavia, la produzione aveva già girato tutte le sequenze con la controfigura di Balder, come conferma un video dal set pubblicato da Insider:

Il costume del personaggio riflette un concept pubblicato dall’artista Soren Bendt qualche giorno fa con l’assetto iniziale degli Illuminati (doveva esserci anche Iron Monger):

Trovate tutto quello che c’è da sapere su Doctor Strange nel multiverso della follia, il lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi, nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che, se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!