All’interno del numero c’è un passaggio in cui il produttore del film Richie Palmer stuzzica i fan sull’apparizione di Charles Xavier interpretato da Patrick Stewart:

Voglio citare il primo film di X-Men e dire: “Siete sicuri di aver visto ciò che avete visto?“. Ci sono infinite versioni di questi personaggi, e solo perché avete sentito una voce familiare non vuol dire che sia qualcuno che avete già visto.

Ha poi invece commentato le voci sulla presenza degli Illuminati e di Tony Stark:

Come avete visto con Spider-Man: No Way Home, alcune voci si sono rivelate vere, altre false. Vorrei tanto rivedere Tony, ma alcune voci sono solo voci.

Posso dire che amo gli Illuminati, se dovessimo inserirli in futuro, potrebbero essere più collegati all’UCM e ai nostri personaggi, piuttosto che risultare una replica della loro composizione nei fumetti.