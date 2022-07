Doctor Strange 2: Xochitl Gomez sul vitale dettaglio cambiato all’inizio del film durante le riprese aggiuntive

Come noto, Doctor Strange nel multiverso della follia ha avuto un mucchio di riprese aggiuntive fino all’ultimo secondo.

In occasione di un’intervista con SlashFilm, l’interprete di America Chavez, Xochitl Gomez, ha parlato di uno dei cambiamenti apportati in fase di post-produzione:

La Marvel è solita fare le proiezioni di prova a cui dà enorme importanza in modo che i fan abbiano quello che vogliono. Abbiamo apportato un sacco di cambiamenti con le riprese aggiuntive, è stato folle.

Uno, nello specifico, riguardava la scena d’apertura che all’inizio prevedeva anche la partecipazione (e la morte) di Wong, ma soprattutto uno Stephen Strange diverso:

Una parte chiave che è stata cambiata è che Defender Strange all’inizio voleva salvarmi, perciò quando moriva io ero distrutta perché era appena morta una persona che badava a me e che mi stava proteggendo.

Con Comicbook l’attrice ha ammesso che, alla stregua di quanto accaduto con i Vendicatori originali come Chris Hemsworth e Chris Evans, anche le “giovani reclute” stanno costruendo ottimi rapporti, e ha citato ad esempio Iman Vellani (Ms Marvel), ma anche Yasmeen [Fletcher] e Laurel [Marsden].

Ha poi parlato delle reazioni degli spettatori al debutto del suo personaggio:

Il fatto che alcune ragazze facciano il suo cosplay è pazzesco […]. Alcune mi si avvicinano e tremano, a volte dimenticano di chiedermi una foto, così mi offro io di farla e loro mi abbracciano. Tutto è così dolce, sono così felice di poter avere questo ruolo per le ragazzine.

Sul futuro:

Non mi hanno detto ancora nulla, ma ovviamente c’è ancora tanto da scoprire su America, l’abbiamo appena conosciuta. Sono felice di come sia stata accolta e che il pubblico voglia vederla ancora. Sono felicissima perché ha una storia che è in attesa di essere raccontata e lei deve scoprire di più di sé e dei suoi poteri, e delle sue mamme, ovviamente.