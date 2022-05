Doctor Strange 2, Xochitl Gomez ha studiato Elizabeth Olsen: “Ho imparato molto da lei”

In un’ intervista per la promozione di, Xochitl Gomez ha parlato della sua esperienza sul set e di Elizabeth Olsen.

L’attrice ha ammesso di aver studiato la collega per capire il suo metodo di lavoro:

Ho avuto una grande opportunità di creare un legame con Elizabeth Olsen, una cosa fantastica visto che ho potuto guardarla e imparare molto da lei. Ho potuto studiarla e capire come entrava nel personaggio e cose del genere. Ti lascia veramente a bocca aperta. All’inizio non sapevo cosa aspettarmi perché era la mia prima volta, perciò notavo come entrava nel personaggio non appena sentiva: “Prepariamoci”. Si prendeva un momento e poi entrava nel suo spazio mentale, così ho pensato: “Ok, devo farlo anche io. Lei fa così e quindi dovrei farlo anch’io“. L’ho fatto e l’ho trovato un metodo molto efficace anche per me. Ho imparato molto da lei senza che neanche lo sapesse.